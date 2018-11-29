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تقدم بشكوى في وقت سابق

حكم كرة مكسيكي يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

حكم كرة مكسيكي يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام
weam.co/556902
مكسيكو سيتي -الوئام:

دخل حكم كرة قدم مكسيكي يدعى أداليد ماغاندا في إضراب مفتوح عن الطعام بعد أن فشل في إقناع اتحاد الكرة في المكسيك بالاستعانة بمجهوداته مرة أخرى في دوري الدرجة الأولى في بلاده، وذلك بعدما تقدم بشكوى في وقت سابق ذكر فيها أنه استبعد من هذا العمل لأسباب عنصرية.

يذكر أن ماغاندا تقدم بشكوى اتهم فيها رئيس لجنة الحكام في المكسيك، آرتورو بريزيو بممارسة العنصرية ضده عندما نعته بالخادم الأسود بعدما طالب الحكم المذكور منه توضيح أسباب استبعاده من مباريات دوري الدرجة الأولى.

وقال ماغاندا في تصريحات نقلتها عن صحيفة الاسبيكتادور الكولومبية: لا أبحث عن المال، أبحث عن العدالة، أرغب في أن يعيدوا إلى ما انتزعوه مني، اليوم بدأت إضراباً عن الطعام.

وقام ماغاندا بوضع خيمة له على أبواب الاتحاد المكسيكي لكرة القدم الذي يتخذ مدينة تولوكا مقراً له، وهي المدينة التي تبعد 60 كيلومتراً عن العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وتابع الحكم المكسيكي قائلاً: أقوم بهذا من أجل الكرامة، إذا ما حدث لي شيء فإن المسؤولية القانونية كلها ستقع على عاتق الاتحاد.

وحمل ماغاندا مسؤولية ما يمكن أن يحدث له على آرتورو بريزيو ولمستشاريه، خورخي غاسو، وخوليو إسكوبار.

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