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بمسمى مساعد مدرب

تفاصيل الوظائف بالمعهد السعودي التقني للتعدين

تفاصيل الوظائف بالمعهد السعودي التقني للتعدين
weam.co/556906
الرياض- الوئام:

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن رغبته في استقطاب الكوادر السعودية الواعدة من الجامعات والمعاهد السعودية والخارجية للإنضمام إلى فريقة بمدينة عرعر لوظيفة مساعد مدرب.

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو دبلوم في مجال التعدين.

مع ضرورة اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية واجتياز المقابلة الشخصية واجتياز الفحص الطبي والأولوية لمن لديه خبرة عملية في صناعة التعدين وخبرة في تشغيل أجهزة المحاكاة وأجهزة معالجة المعادن.

وسيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية فقط على موقع المعهد:

http://www.smp.gov.sa

وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1440/03/28هـ.

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