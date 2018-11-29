إنقاذ أكثر من 560 مهاجراً في البحر المتوسط

مدريد- الوئام:

أعلنت فرق الإنقاذ الإسبانية انتشال 564 مهاجراً من البحر المتوسط، قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، والعثور على جثث 3 آخرين.

وكان المهاجرون على متن 12 زورقاً تولى الحرس المدني إنقاذ ركاب اثنين منها.

ونقل المهاجرون إلى مرافىء ملقة وألميرية وموتريل في الأندلس، حسبما ذكرت إدارة عمليات الإنقاذ البحري الإسبانية على موقع تويتر.

وكشف المصدر العثور على 3 جثث مساء الأربعاء، في البحر.

ومنذ الربيع أصبحت إسبانيا بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين السريين عبر البحر إلى أوروبا، قبل اليونان، وإيطاليا.

وبين 1 يناير و24 نوفمبر الجاري، وصلها 51 ألف مهاجر، ولقي 675 آخرين حتفهم خلال رحلاتهم.

ويمثل هذا العدد نصف مجموع الواصلين إلى أوروبا بحراً للفترة نفسها، ويبلغ عددهم 106 آلاف، حسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة.