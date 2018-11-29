الذهب يرتفع 0.4% مع تراجع الدولار بعد تصريحات مجلس الاحتياطي

الوئام - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بنسبة 0.4% إلى 1225.34 دولار للأوقية، في أكبر مكاسبه المئوية ليوم واحد منذ 16 نوفمبر الجاري، كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1225.1 دولار للأوقية.

فيما تراجع الدولار إثر تصريحات تنبئ بالتيسير النقدي من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد زادت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 14.36 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1174.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1186.3 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 1% إلى 829.10 دولار للأوقية، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 809.50 دولار، يوم أمس.