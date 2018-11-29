ترامب لا يستبعد العفو عن مدير حملته السابق‎ مانافورت

واشنطن - الوئام:

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصدار عفو رئاسي عن بول مانافورت مدير حملته السابق، الملاحق من قبل المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات، روبرت مولر.

وقال ترامب لصحيفة “نيويورك بوست”، أمس، في حديث بمكتبه: “لم نناقش ذلك من قبل لكنني لم أستبعد هذا الخيار”، وفي وقت سابق، أشاد ترامب بشجاعة مانافورت، وهو برأيه أحد الأشخاص النادرين الذين قاوموا ضغوط مولر.

ويحقق روبرت مولر في تدخلات روسية محتملة في الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية في 2016 وخصوصًا وجود تواطؤ بين موسكو وفريق المرشح ترامب، وهذا ما ينفيه الرئيس الأميركي بشكل قاطع.

وفي إطار التحقيقات اكتشف مولر عمليات احتيال مالي قام بها مانافورت قبل 2016 وأطلق حملة لملاحقته، وبعد رفضه لأشهر التعاون مع مولر، وافق مانافورت الذي قاد الحملة الانتخابية لترامب لخمسة أشهر، في منتصف سبتمبر، على اتفاق للاعتراف بالتهم الموجهة إليه مقابل خفض عقوبته.

لكن القضاء اتهمه بأنه خالف الاتفاق وكذب “بشأن مجموعة من القضايا” خلال أحاديثه مع المحققين، فيما نفى محاموه هذا الادعاء، وكرر ترامب الأربعاء هذا النفي، وقال “إذا قلتم الحقيقة ستذهبون إلى السجن”.

ويشبه الرئيس الأمريكي، المدعي الخاص روبرت مولر، بالسناتور الجمهوري السابق جوزف ماكارثي، الذي أطلق في خمسينات القرن الماضي حملة تهدف إلى إقصاء أي شخص يشتبه بأنه شيوعي أو يتعاطف مع النظام السوفياتي.

وقال ترامب: “هذا ليس أفضل من ماكارثي وكان وضعًا رهيبًا للبلاد”، وقبيل ذلك كتب الرئيس في تغريدة أن “عصابة الديموقراطيين الغاضبين بقيادة مولر تطلب فجأة من الشهود الكذب حول الوقائع”، وأضاف “إنه عصر ماكارثي جديد”.