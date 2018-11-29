“تعليم القنفذة” تطلق مبادرة “منافع” لتعزيز ثقافة التطوع لخدمة ضيوف الرحمن

القنفذة - الوئام- خضر المقعدي:

أطلقت إدارة تعليم محافظة القنفذة، مبادرة “منافع”، ضمن فعاليات مبادرة ” كيف نكون قدوة ” التي يشرف عليها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، والتي خصصت هذا العام لدعم جهود مدن المنطقة في خدمة الحج والعمرة.

ودشن مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، مبادرة “منافع” بجميع مدارس البنين والبنات بالمحافظة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل شراكة المجتمع، وتعزيز ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع، لمواصلة تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن.

وأضاف الزاحمي أنه منذ أن أطلق سمو أمير مكة الدورة الثالثة لملتقى مكة الثقافي، الذي خصص هذا العام لتطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة، بدأ التخطيط والعمل في تعليم القنفذة على المشاركة في المبادرة وتقديم الأفكار التي تساعد على نشر الجانب الثقافي والتاريخي والسياحي لزوار بيت الله الحرام بالإضافة لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين التي يسعى ويحرص عليها قادة البلاد.