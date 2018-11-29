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بمدينة بريدة

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة سرعة الأداء في طريق الملك عبدالله

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة سرعة الأداء في طريق الملك عبدالله
weam.co/556957
بريدة - خالد المرشود - الوئام:

وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أمين المنطقة، بسرعة تشكيل فريق عمل يعقد اجتماعاته بشكل أسبوعي، لمتابعة الأداء والتنفيذ وخطوات إنجاز المشروع أولاً بأول والرفع بتقرير لما تم إنجازه.

وشدد الأمير فيصل، في بيان، على أهمية تطبيق الأنظمة حال تعثر المقاول المنفذ وعدم التهاون في ذلك.

في السياق، قال أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة إن “موافقة المقام السامي الكريم على إعادة تكاليف استكمال مشروع طريق الملك عبدالله بمدينة بريدة يعكس حرص قيادة هذه البلاد على مواصلة التنمية، ودعم مشاريع الخير والنماء لخدمة ابناء هذا الوطن”.

وأشار إلى أن “الموافقة شملت إعادة تكاليف استكمال تقاطعي طريق علي بن أبي طالب، وطريق الملك فيصل، والتي تأتي ضمن استكمال مشروع طريق الملك عبدالله بمدينة بريدة، والذي تم إنشاءه بتكلفة إجمالية قدرها 3 مليارات ريال”.

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