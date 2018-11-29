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مصدر لوكالة روسية

ترامب وبوتين يجريان محادثة خاصة لمدة 20 دقيقة في بوينس آيرس

ترامب وبوتين يجريان محادثة خاصة لمدة 20 دقيقة في بوينس آيرس
weam.co/556967
الوئام - وكالات

صرح مصدر لوكالة روسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيعقدان اجتماعا خاصا لمدة عشرين دقيقة، في قمة مجموعة العشرين، في بوينس آيرس.

وقال المصدر: يضم لقاء بوتين وترامب محادثة خاصة مدتها عشرون دقيقة، ومن المقرر إجراء مزيد من المحادثات بمشاركة أعضاء الوفود.

بينما ألمحت مصادر روسية إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي، في الأول من ديسمبر المقبل، في الأرجنتين، على هامش قمة مجموعة العشرين، حيث من المتوقع أن يستمر الاجتماع لأكثر من ساعتين.

وحسب مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، سيناقش بوتين وترامب القضايا الثنائية بما في ذلك كيفية كسر الجمود بين البلدين، والبدء في البحث عن سبل لتطبيع العلاقات، وقال: “إنه سيكون من الممكن التعهد من الجانبين بإخراج هذه العلاقات من المأزق، والبدء في البحث عن طرق لتطبيع العلاقات الثنائية”. وأشار إلى أن هذا اللقاء سيكون تطويرا لحوار قمة هلسنكي.

 

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