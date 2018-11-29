متحدث الإسكان: مسؤولي الأجهزة الحكومية يدركون أهمية العمل الإعلامي

الرياض - الوئام:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن الأجهزة الحكومية امتازت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحديداً باهتمامها بالشأن الإعلامي وإدراك دوره وتعزيزه بشكل أكثر فاعلية بهدف تعزيز التواصل المستمر مع الجمهور بمختلف فئاته، منوّهاً إلى أن معظم المسؤولين القائمين على تلك الأجهزة يدركون طبيعة العمل الإعلامي ومدى أهميته بوصفه شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية، وحلقة وصل أساسية في تزويد المواطنين بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع الذي ينتمون إليه.

وقال السويلم خلال مشاركته في حلقة نقاش بعنوان “المتحدث الرسمي ومسؤولياته تجاه المجتمع” نظمها المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية الأطفال المعوقين بالرياض أول من أمس بحضور أكثر من 1000 شخص من المهتمين والمختصين:” أن العمل الإعلامي في الأجهزة بات يتطور بشكل ملحوظ، نظراً لارتفاع الوعي بأهميته ودوره الرئيسي في التنمية، فاليوم جميع الأجهزة الحكومية لديها كوادر وطنية متميزة في العمل الإعلامي والتوعوي والإبداعي، ويقومون بدور إيجابي للتعريف بأنشطة وأعمال جهاتهم، وإبرازها بأساليب إعلامية متنوعة تتناسب مع مختلف فئات المجتمع، وهذا يأتي انعكاساً لرؤية مسؤولي تلك الجهات الذين يعون الدور الإعلامي بشكل جيد ويؤكدون باستمرار على ضرورة التفاعل والتجاوب السريع مع وسائل الإعلام، وإيصال كافة الرسائل للجمهور بالطرق البسيطة والواضحة التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، وذلك تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، الذي يؤكد على أهمية تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، ودعم قنوات التواصل مع المواطنين، وضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها”.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه عمل المتحدث الرسمي ظهور بعض المعلومات والبيانات المغلوطة التي لا تستند على مصادر رسمية ومؤكدة ويتم نشرها على بعض المنصات الإعلامية، الأمر الذي يؤدي إلى تضليل الجمهور، مشدداً على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها لضمان وصولها بشكل دقيق مبنى على المصداقية، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها وسائل الإعلام المختلفة واهتمامها بالتواصل مع الأجهزة الحكومية لتقديم مواد إعلامية تكون ذات فائدة للمتلقي.

ونوّه السويلم إلى اهتمام وزارة الإسكان بالتواصل الفعال والتجاوب السريع مع وسائل الإعلام وكذلك مع المواطنين، والرد والإجابة على جميع استفساراتهم في أسرع وقت، مبيّناً أن الوزارة تعقد مؤتمراً صحفياً شهرياً بحضور جميع الوسائل وعدد من المختصين والمهتمين وقادة الرأي للإعلان عن دفعات سكنية وتمويلية جديدة ضمن برنامج “سكني”، وتجيب خلال المؤتمر على جميع أسئلة الحضور إضافة إلى اسئلة المواطنين من مشاهدي المؤتمر بشكل مباشر عبر “البيرسكوب” من خلال حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فضلاً عن لقاءات دورية مستمرة مع الإعلاميين للاستماع لمقترحاتهم واستفساراتهم، وكذلك تخصيص حساب يعمل على مدار الساعة يومياً للإجابة على اسئلة المواطنين خلال مدة أقصاها 60 ثانية وذلك عبر حساب “العناية بالمستفيد” على “تويتر”.

وفي ردّه على قلّة المتحدثين الرسميين المميزين وضعف الاهتمام بالتأهيل في هذه المهنة، اعتبر السويلم أن المتحدث الرسمي المميز حاضر بشكل جيّد على مستوى الأجهزة الحكومية، لافتاً إلى أن الاجهزة تحرص على اختيار الشخص المؤهل والقادر على أداء هذه المهمة بالشكل الأمثل، معتبراً أن من أبرز المهارات التي يجب توافرها لدى المتحدث في أي قطاع، هي التفاعل والتواصل المستمر مع وسائل الاعلام والجمهور والرد على استفساراتهم، ومتابعته لمستجدات القطاع الذي يتبع إليه، وحرصه على إيصال كافة المعلومات والإيضاحات في الوقت المناسب، ووعيه بطيبعة العمل الإعلامي ومراعاته لتنوّع فئات الجمهور المستهدف، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التأهيل لا يفترض أن يتم اختزاله على مستوى مهنة المتحدث فقط، وإنما على العمل الإعلامي ككل نظراً لأهميته القصوى، بحيث تصبح الجوانب التطبيقية مساندة للجوانب النظرية التي يحصل عليها المختصين بالمجال الإعلامي من خريجي كلّيات وأقسام الإعلام، داعياً إلى ضرورة توفير مراكز تدريب ومعاهد إعلامية متخصصة على مستوى المملكة.