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انتخاب المملكة نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

انتخاب المملكة نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات
weam.co/556984
الوئام- واس

تم خلال اجتماع الدورة الـ 22 لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب التي عقدت اليوم، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، رئيس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع، وبرئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني الدكتور علام موسى، انتخاب المملكة العربية السعودية نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعامين القادمين، وانتخاب مصر رئيسًا للمجلس.

ويضم المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في عضويته كلًا من المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وليبيا، ولبنان، وتونس، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفلسطين بالانتخاب ضمن تشكيلة المكتب للعامين المقبلين.

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