القضاء البحريني يصدر أحكاما على 18 متهما أسسوا جماعات إرهابية وتخابروا مع قطر

الوئام- وكالات

قضت محكمة بحرينية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لأربعة متهمين وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبالسجن المؤبد لمتهم وتغريمه مبلغ ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وبمعاقبة أربعة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبمعاقبة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار، وبمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة سبع سنوات وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبمعاقبة متهم بالسجن لمدة سبع سنوات، وبمعاقبة متهم بالسجن لمدة سبع سنوات وبإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وبمعاقبة متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبمصادرة جميع المضبوطات، عن تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويلها والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة وذخائر والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية والشروع في تهريب محكومين على ذمة قضايا إرهابية، وتم إحالة ثمانية عشر متهما منهم سبعة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.