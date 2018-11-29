بالصور.. الهلال الأحمر يشارك في فعاليات ماراثون “هيا نمشي معا 7” بجدة

جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

ينظم مركز العون، للمرة السابعة على التوالي ماراثون “هيا نمشي معًا”، الخميس، الموافق 21/3/1440هـ، لتسليط الضوء على المهارات والقدرات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

وقال المتحدث الرسمي لهلال الأحمر بمحافظة جدة، إن الماراثون يهدف إلى نشر التوعية والحث على تقدير هذه الفئة من قبل المجتمع، كما أنها فرصة للرياضيين من ذوي الإعاقة للتألق والتعريف بمواهبهم وإمكانياتهم الرياضية، بجانب أن هذا الحدث يوفر مساحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية للتفاعل والاندماج اجتماعيًا مع بعضهم البعض، وهو بمثابة منبر لحشد ودعوة لجميع المعنيين للعمل من أجل دعم وتشجيع ممارسة الرياضة بين هذه الفئة.

وتقام هذه الفعالية بدعم ورعاية بعض الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه الفعالية حوالي 700 مشترك، حيث شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، بتواجد القائد الميداني وفرقتين إسعافيين، بالإضافة إلى فرقة إسعافية راجلة متمركزة بنقطة التجمع الطبي بنهاية السباق، وباشرت الفرق الإسعافية 20 حالة تنفسية بسيطة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها في نفس الموقع، كما شارك عدد من المتطوعين من طلاب المدارس، وبعض الرياضيين الشباب، ومجموعات تطوعية في هذا الماراثون لمساندة الرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية.

وفي نهاية الفعاليات تم تكريم الجهات المشاركة ومنها هيئة الهلال الأحمر السعودي