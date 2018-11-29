وظائف شاغرة بجامعة طيبة.. تعرف على شروط التقديم

الوئام- واس

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، عبر بوابتها الإلكترونية، اليوم الخميس، عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة الصحية للرجال والنساء السعوديين بفرع الجامعة الرئيسي بالمدينة المنورة وفرعيها بمحافظة ينبع والعلا، على أن تستقبل طلبات التقديم للراغبين ابتداءً من يوم الأحد 24/ 3/ 1440هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس 6/ 4/ 1440هـ.

وأوضح وكيل الجامعة، الدكتور سلطان العمري، أن الشروط المطلوبة للتقدم على هذه الوظائف هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة التصنيف المهني متوافقة مع مسمى الوظيفة المتقدم لها، بالإضافة إلى بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويكون ساري المفعول، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا، ولا يجوز التقديم إلا على وظيفة واحدة فقط.

وأضاف أن الوظائف المتاحة هي “طبيب استشاري، وطبيب نائب، وطبيب مقيم، وصيدلي استشاري، وصيدلي أول، وصيدلي”، وللاطلاع على الشروط والتفاصيل الخاصة بالوظائف عبر زيارة البوابة الإلكترونية لجامعة طيبة.