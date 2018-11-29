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حافظ الفريقان على مركزيهما

التعادل يحسم موقعة الشباب والاتفاق

التعادل يحسم موقعة الشباب والاتفاق
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عبدالعزيز السديري-الرياض

انتهت المواجهة التي جمعت فريقي الشباب والاتفاق على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان.

شهد شوط اللقاء الأول تسجيل 3 أهداف؛ حيث تقدم الضيوف بالنتيجة عند الدقيقة 31 عن طريق هداف الفريق كريستيان جوانكا، ثم عدل الليوث النتيجة بعدها بخمس دقائق عن طريق كريستيان بوديسكو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم أعاد حسن الحبيب التقدم لفريقه عند الدقيقة 42.

واستطاع أصحاب الأرض امتلاك الملعب خلال مجريات الشوط الثاني حتى استطاعوا التسجيل بعد مرور 19 دقيقة من بدايته عن طريق اللاعب خالد كعبي.

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