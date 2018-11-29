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الرئاسة الفلسطينية تثمن دعم السعودية للأونروا بـ 50 مليون دولار

الرئاسة الفلسطينية تثمن دعم السعودية للأونروا بـ 50 مليون دولار
weam.co/557068

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، إن دعم المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة 50 مليون دولار ليس غريبا على المملكة، مثمنة الخطوة.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن هذا ليس غريبا على مواقف المملكة الدائمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وكان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة، أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض عام الأونروا بيار كرانبول في الرياض، أمس، عن تقديم المبلغ للوكالة التي تعاني من أزمة تمويل.

وأعربت الرئاسة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه المحاولات الرامية للنيل من مكانتها ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

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