اختتام برنامج ” أمومة”بعد تأهيل 1357 سيدة في الطائف

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل برنامج “أمومة” اليوم، الخميس، والذي يُعنى بتأهيل الأمهات للتعامل مع أبنائهن من سن الولادة وحتى مرحلة الرجولة .

وقد استمر البرنامج 3 أشهر وتمت اقامته على مرحلتين، المرحلة الأولى إعداد مدربات معتمدات بحقائب الأم المريية ، والمرحلة الثانية يتم تأهيل الأمهات.

وقد أوضح المدير التنفيذي باللجنة، الاستاذ بندر العتيبي بأنه تم تأهيل 1357 أم بمدينة الطائف وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث .

وقد أقيم حفل الختام للبرنامج بفندق أوالف سويتس بالطائف وتم خلاله تكريم رعاة البرنامج، مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ومؤسسة السبيعي الخيرية وتكريم المدربات والجهات المشاركة في البرنامج .