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وتكريم الرعاة والمدربات

اختتام برنامج ” أمومة”بعد تأهيل 1357 سيدة في الطائف

اختتام برنامج ” أمومة”بعد تأهيل 1357 سيدة في الطائف
weam.co/557071
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي
اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل برنامج “أمومة” اليوم، الخميس، والذي يُعنى بتأهيل الأمهات للتعامل مع أبنائهن من سن الولادة وحتى مرحلة الرجولة .
وقد استمر البرنامج  3 أشهر وتمت اقامته على مرحلتين، المرحلة الأولى إعداد مدربات معتمدات بحقائب الأم المريية ، والمرحلة الثانية يتم تأهيل الأمهات.
وقد أوضح المدير التنفيذي باللجنة، الاستاذ بندر العتيبي بأنه تم تأهيل 1357 أم بمدينة الطائف وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث .
وقد أقيم حفل الختام للبرنامج بفندق أوالف سويتس بالطائف وتم خلاله تكريم رعاة البرنامج، مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ومؤسسة السبيعي الخيرية وتكريم المدربات والجهات المشاركة في البرنامج .

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