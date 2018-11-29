الكرملين ساخرا من ترامب : إلغاء اللقاء مع بوتين يمنح الرئيس الروسي وقتا لإنجاز لقاءات مهمة أخرى

الوئام-متابعات

سخر المتحدث باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، وهو في طريقه إلى قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس،من ترامب بعد إلغاء الأخير لقائه الرئيس بوتين.

وقال في رده على رسائل نصية من CNN بشأن إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاجتماع الثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد بيسكوف في رده بأنه “حتى الآن لم نشاهد سوى تغريدة [ترامب] والتقارير الإعلامية. ليس لدينا معلومات رسمية حتى الآن”.

وتابع: “إذا كانت هذه هي الحالة، ستكون لدينا ساعات إضافية لاجتماعات مفيدة أخرى!”.

وقرر ترامب، الخميس، إلغاء القمة المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش قمة العشرين.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي عبرحسابه على موقع “تويتر”، مشيرا إلى أن قراره يعود إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت مؤخرا.