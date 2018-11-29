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نافيا مزاعم الحوثي

التحالف: تدمير منصة صواريخ في صعدة كادت أن تطلق صاروخا باليستيا باتجاه المملكة

التحالف: تدمير منصة صواريخ في صعدة كادت أن تطلق صاروخا باليستيا باتجاه المملكة
weam.co/557086
الوئام-متابعات

أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير منصة صواريخ تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية كادت أن تطلق صاروخا باليستيا على المملكة.

وعرضت قياده القوات المشتركه للتحالف عملية استهداف منصة الاطلاق ص في محافظه صعدة، مديرية الصفراء حاولت من خلالها المليشيا الحوثيه الارهابيه اطلاق صاروخ بالستي باتجاه المملكه وفي حينه تم اكتشاف منصه الاطلاق وتدميرها في وقت قياسي .
وقد ادعت المليشيا الحوثيه عبر منصاتها الاعلاميه المضللة استهداف موقع عسكري سعودي ووجود خسائر بالأرواح والمعدات .
ونفى  التحالف صحه ما تدعيه المليشيا الحوثيه الارهابيه والتي تحاول الزج بمقاتليها ومناصريها الى معركه خاسره ، وبدون هذه الخدع والاكاذيب لن تستطيع اقناع من يتعاطف معها بواقعها وموقفها المهزوم عسكرياً ونفسياً”

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