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لم يخرج بقائمة أعضاء باللجنة الدستورية السورية

أمريكا تصف اجتماع أستانا الأخير حول سوريا بـ”الفاشل”

أمريكا تصف اجتماع أستانا الأخير حول سوريا بـ”الفاشل”
weam.co/557097

وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماع استانا الأخير لتسوية الأزمة في سوريا بـ”الفاشل”، لأنه لم يخرج بقائمة أعضاء باللجنة الدستورية السورية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان: “اجتماع استانا لم ينتج تقدما نحو دفع العملية السياسية لهذا الصراع المأساوي”.

ورأت أن مبادرة أستانا/سوتشي لم تؤد إلا إلى “الجمود” في العملية السياسية السورية رغم أنها أنشأت خصيصا لدفع أهداف قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

واعتبرت ناورت أن مسار جنيف هو الأساسي لخفض التصعيد والوصول إلى حل سياسي للصراع في سوريا متهمة روسيا وإيران بمواصلة استخدام عملية استانا من أجل التغطية على رفض نظام الأسد المشاركة في العملية السياسية.

يأتي الموقف الأمريكي بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا عن “أسفه العميق” لعدم تحقيق أي تقدم ملموس تجاه تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا خلال اجتماعات أستانا أمس الأربعاء.

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