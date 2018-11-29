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مصوّر “إبل الزلفي” يتحدث: “عجز لساني عن وصف المشهد”

مصوّر “إبل الزلفي” يتحدث: “عجز لساني عن وصف المشهد”
weam.co/557101

تحدث المصور السعودي، فارس طواري، عن صورة التقطها في أثناء وجوده بشمال محافظة الزلفي، وأثارت إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ صادفه قطيع من الإبل وهو يرتوي من مياه الأمطار، واصفا طبيعته بالهادئة والأليفة.

يقول طواري لموقع CNN بالعربية، إن الإبل كانت تمشي في صحراء نفود الثويرات، متجهة إلى موقع المياه، فحمل كاميرته والتقط لحظة شربها الماء من البُحيرات. وأضاف: “منظر قطيع الإبل يعجز اللسان عن وصفه”.

يذكر أن هذه البحيرات قد تكونت بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية، ما جعلها في الآونة الأخيرة محطة تصوير لمعظم الفوتوغرافيين السعوديين.

 

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