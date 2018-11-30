الأردن يعلن خفض أسعار البنزين بأنواعه بنسبة 9%

الوئام-متابعات

أعلن الأردن الخميس تخفيض أسعار البنزين بأنواعه بنسبة 9%، بعد انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت تخفيض الأسعار، بعد أن بلغ متوسط خام برنت 65.52 دولار للبرميل خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وتبعه انخفاض أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة.

وانخفضت أسعار البنزين أوكتان 90 إلى 750 فلسا (1.06 دولار) للتر الواحد بدلا من 825 فلسا (1.16 دولار)، والبنزين أوكتان 95 إلى 965 فلسا (1.36 دولار) للتر بدلا من 1060 فلسا (1.49 دولار).

كما تراجع سعر السولار إلى 605 فلسا (0.85 دولار) للتر بدلا من 625 فلسا (0.88 دولار)، بينما ثبتت اللجنة سعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير (9.87 دولار)، وهو أقل من السعر العالمي بـ20% بحسب تقديرات اللجنة.

وقالت الحكومة إنها تسعى للتخفيف عن كاهل الشرائح الأقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية، ولم يتم تعديل أسعار المحروقات في الأردن منذ أغسطس/آب.

وكانت زيادة أسعار المحروقات أحد أسباب المظاهرات التي اندلعت في الأردن في وقت سابق من العام الجاري، ولم تهدأ الاحتجاجات إلا بعد إقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.

وخسر خام برنت أكثر من 30% من أعلى سعر له خلال العام عند 86.7 دولار مطلع أكتوبر/تشرين الأول، ويتداول حاليا حول 60 دولارا للبرميل، فيما تترقب الأسواق العالمية ما ستسفر عنه اجتماعات مجموعة العشرين التي تبدأ غدا، ومدى قدرة السعودية على إقناع روسيا بخفض الإنتاج.