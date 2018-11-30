التعليقات: 0

بحلول عام 2030

اليونسيف: 360 ألف من المراهقين قد يموتون بسبب الإيدز

اليونسيف: 360 ألف من المراهقين قد يموتون بسبب الإيدز
weam.co/557128
الأمم المتحدة - الوئام:

ذكرت الأمم المتحدة اليوم أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة دعت إلى الإسراع ، وبشكل عاجل ، في توسيع نطاق برامج العلاج وكذلك الوقاية بين المراهقين من الجنسين، في وقت تباطأت فيه بشكل ملحوظ انخفاضاتُ الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والوفيات المرتبطة بالإيدز.

وقالت المنظمة الدولية : من المتوقع أن يموت نحو 76 مراهقا أو مراهقة كل يوم  أي ما يقارب 360 ألفا بحلول عام 2030 في حال أن لم تتوفر استثمارات إضافية في البرامج المتاحة حاليا للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والتشخيص الطبي عن إصاباته، وبرامج علاجه.

وقالت المديرة التنفيذية لليونسف هينريتا فور : إن التقرير يكشف أن العالم ما زال بعيدا عن المسار الصحيح فيما يخص القضاء على الإيدز بين الأطفال والمراهقين بحلول عام 2030 .

وتقدر اليونيسف أن ما يقرب من 700 مراهق تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة يصابون حديثا بفيروس نقص المناعة البشرية كل يوم، أي ما يعادل إصابة واحدة كل دقيقتين.

روابط ذات صلة

مقاومة المضادات الحيوية تسبب 2.4 مليون وفاة!

مقاومة المضادات الحيوية تسبب 2.4 مليون وفاة!

نصف الروس في لندن «مخبرون»

نصف الروس في لندن «مخبرون»

صحة الرياض تحدد 4 مراكز لعلاج حالات الإلتهاب الكبدي C

صحة الرياض تحدد 4 مراكز لعلاج حالات الإلتهاب الكبدي C

تحذير: هذه اللعبة تدفع المراهقين للانتحار!

تحذير: هذه اللعبة تدفع المراهقين للانتحار!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>