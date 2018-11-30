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خرق جميع المعاهدات الدولية

شاهد بالفيديو: حوثي يتفاخر بتجنيد وتدريب أطفال مدرسة في اليمن

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الرياض- الوئام:

أظهر مقطع متداول قيام عنصر في مليشيا الحوثي، التي تلقى دعما من النظام في إيران، يتفاخر بتجنيد وتدريب أطفال مدرسة في اليمن.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد قام العنصر الحوثي بتعريف نفسه والمدرسة التي ينتمي إليها هؤلاء الأطفال وأكد حرفياً أنهم أكملوا التدريب على الأسلحة وأنه اشرف عليهم بنفسه.

وهذا يؤكد ما ورد من تقارير حول الخروقات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإيرانية التي عمدت إلى مخالفات المعاهدات الدولية بتجنيب الأطفال الصراعات الدموية وذهبت لتجنيد مئات الآلاف من الأطفال في صفوفها سواء عبر التعبئة الفكرية التي تمسها بالتوعية لطلاب المدارس أو تحت التهديد بالقوة.

وتشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن أكثر من 65 %، من مسلحي الميليشيات الانقلابية أطفال لا يتجاوزون الـ15عاما وبعضهم فرض عليهم حمل السلاح بالقوة.

وألقت المقاومة الشعبية القبض على أكثر 700 طفل في محافظة عدن ولحج وأبين خلال عملية التحرير العام الماضي وتم تسليمهم لأمهاتهم فيما ألقي القبض بمحافظة مأرب على مجموعة مماثلة لتلك الحصيلة وأيضا في تعز.

وتشير الإحصاءات إلى أن هناك قرابة مليون طفل تم تجنيدهم خلال العام الماضي في صفوف الميليشيات الانقلابية.

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