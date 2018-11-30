6 فرق تلتحق بركب المتأهلين لدور 32 في الدوري الأوروبي

لشبونة- الوئام:

فاز سالزبورغ في قمة رد بول أمام منافسه رازن بال شبورت لايبزيغ (1-0)، ليبلغ مراحل خروج المغلوب في الدوري الأوروبي، وانضم في دور 32 لزينيت سان بطرسبرج وسبورتنغ.

وضمن بطل النمسا، الذي بلغ الدور نصف النهائي الموسم الماضي، المركز الاول في المجموعة الثانية عقب تسجيل فريدريك جولبراندسن هدف الفوز في الدقيقة 74 ليضمن عبور فريقه للدور التالي.

وضمن زينيت صدارة المجموعة الثالثة عقب هدف روبرت ماك في الشوط الثاني، والذي منح الفريق الروسي الفوز 1-0 على أرضه على كوبنهاغن.

وسحق سبورتنغ منافسه قرة باغ 6-1 في أذربيجان، ليعبر مع آرسنال والذي فاز على فورسكلا بولتافا 3– في مباراتهما التي نقلت إلى كييف.

وصعد فناربخشه وريال بيتيس إلى الدور التالي عقب المباريات التي أقيمت في وقت سابق.

وتعادل الفريق التركي سلبياً على أرضه أمام دينامو زغرب المتأهل بالفعل عن المجموعة الرابعة، لكن هذا بدا كافياً لصعوده إلى جانب بيتيس الذي فاز على أولمبياكوس 1-0 ضمن المجموعة 6.

وتأهل فريق كراسنودار الروسي عن المجموعة 10، عقب تعديله لتأخره ليفوز على أكهيسار 2-1، بينما انتزع دينامو كييف صدارة المجموعة 11 عقب تسجيل بنغامين فربيتش لهدف ليفوز فريقه 1-0 على أستانة.

ومنح هدف سكوت سينكلير بضربة رأس سليتك الفوز على روزنبورغ، وفي ظل خسارة لايبزيغ، فإن بطل إسكتلندا يحتاج للتعادل أمام سالزبورغ في المباراة الاخيرة بالمجموعة الثانية ليضمن العبور للدور المقبل، في ظل تفوقه بفارق 3 نقاط على الفريق الألماني.

وضمن باير ليفركوزن وزوريخ وآينتراخت فرانكفورت ولاتسيو وتشيلسي التأهل بالفعل إلى الجولة المقبلة.