التعليقات: 0

بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس رومانيا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس رومانيا
weam.co/557144
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس كلاوس فرنر يوهانز رئيس رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس كلاوس فرنر يوهانز رئيس رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

ولي العهد يبحث فرص الاستثمار من خلال صندوق الاستثمارات مع رئيس وزراء الهند

ولي العهد يبحث فرص الاستثمار من خلال صندوق الاستثمارات مع رئيس وزراء الهند

«الوزراء» يقرر تحويل إدارة حي السفارات إلى هيئة عامة

«الوزراء» يقرر تحويل إدارة حي السفارات إلى هيئة عامة

الملك سلمان يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

الملك سلمان يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

وزير الإعلام: زيارة ولي العهد للإمارات امتداد لعلاقات الأخوّة الراسخة والتاريخية

وزير الإعلام: زيارة ولي العهد للإمارات امتداد لعلاقات الأخوّة الراسخة والتاريخية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>