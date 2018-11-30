الرياض- الوئام:

تنطلق فى السابعة مساء اليوم الجمعة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية، فى قمة مصرية خالصة بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

مشاهدة مباراة الزمالك المصري والاتحاد بث مباشر 30-11-2018 في بطولة كأس زايد

وشهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الـ 16 بالبطولة العربية نجاح الأبيض فى حسم اللقاء باستاد برج العرب بهدف وحيد أحرزه الكونغولى كاسونجو، لذا يكفيه التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل لدور الثمانية، بينما يبحث زعيم الثغر عن تحقيق الفوز للتأهل .

مشاهدة مباراة الزمالك المصري والاتحاد بث مباشر 30-11-2018 في بطولة كأس زايد

قبل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى الليلة، يعانى الأبيض من غياب بعض العناصر المؤثرة فى موقعة الليلة أبرزها طارق حامد الموقوف للحصول على بطاقة صفراء فى لقاء الذهاب بالإضافة إلى محمود حمدى الونش المصاب منذ فترة ولا يزال يخضع لبرنامج تأهيلى بالوقت الحالى لتجهيزه للمباريات .

مشاهدة مباراة الزمالك المصري والاتحاد بث مباشر 30-11-2018 في بطولة كأس زايد

كما تشهد صفوف الزمالك غياب محمد إبراهيم للإصابة وسيشهد التشكيل الأبيض الليلة عودة محمود عبد العزيز زيزو لوسط الملعب لتعويض غياب طارق حامد حيث سيشارك بجوار التونسى المتألق فرجانى ساسى، مع وجود إمكانية للدفع بمحمد حسن لتحفظ المدرب السويسرى على أداء زيزو الدفاعى، كما سيعود محمد عبد الغنى لقيادة الدفاع بجانب الهداف محمود علاء فى ظل غياب الونش للإصابة وعدم قيد محمد عبد السلام بالقائمة العربية.

مشاهدة مباراة الزمالك المصري والاتحاد بث مباشر 30-11-2018 في بطولة كأس زايد

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد

قبل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى أستقر السويسرى جروس المدير الفنى للأبيض على خوض المباراة بأغلب العناصر الأساسية حيث سيتواجد كاسونجو فى خط الهجوم ويلعب الثلاثى محمود كهربا ويوسف أوباما وإبراهيم حسن فى مركز صناعة اللعب والثنائى فرجانى ساسى ومحمود عبد العزيز(محمد حسن) بوسط الملعب، ويستمر عبد الله جمعة فى قيادة الجبهة اليسرى والتونسى حمدى النقاز بالجبهة اليمنى والثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى فى قلب الدفاع مع تواجد الحارس الأمين المتألق مؤخرا محمود جنش .

مشاهدة مباراة الزمالك المصري والاتحاد بث مباشر 30-11-2018 في بطولة كأس زايد

الغيابات تصيب الاتحاد قبل مواجهة الزمالك

على الجانب الآخر، لا يختلف الوضع كثيرا داخل صفوف الاتحاد السكندرى بالنسبة لكثرة الغيابات حيث سيفتقد الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان لجهود عدد من لاعبيه أبرزهم عاشور الأدهم و خالد الغندور ومحمد عبد المجيد ومحمد عادل و محمد جدو ومحمود علاء “بكار” .

مشاهدة مباراة الزمالك المصري والاتحاد بث مباشر 30-11-2018 في بطولة كأس زايد

الاتحاد يواجه الزمالك بالثنائى المعار

واستقر حلمى طولان على خوض مواجهة الزمالك بكافة اللاعبين بما فيهم الثنائى رزاق سيسيه وأحمد داوودا المعاران من القلعة البيضاء والذى شهدت مباراة الذهاب أزمة بسبب مشاركتهما وإعلان مسئولو ميت عقبة تغريم اللاعبان لأن عقد الإعارة يمنع مشاركتهما أمام النادى .

مشاهدة مباراة الزمالك المصري والاتحاد بث مباشر 30-11-2018 في بطولة كأس زايد

التشكيل الأقرب للاتحاد أمام الزمالك

ويعد التشكيل الأقرب للاتحاد السكندرى أمام الزمالك مكون من : الهانى سليمان فى حراسة المرمى ومحمود شعبان ومحمود رزق ومحمد بازوكا ومحمد ناصف فى الدفاع ونور السيد وأحمد مجدى وأحمد داوودا فى وسط الملعب والثلاثى رزاق سيسية وخالد قمر وإيمانويل بنهاينى فى الهجوم .

مشاهدة مباراة الزمالك المصري والاتحاد بث مباشر 30-11-2018 في بطولة كأس زايد

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

تذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى عبر قناة أبو ظبى الفضائية المفتوحة وتحديدا على (قناة أبوظبي الرياضية HD 2) الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات البطولة العربية حصريا وبصوت المعلق : عصام عبده.

موعد المباراة : عند السابعة مساء بتوقيت القاهرة

الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة

ملعب المباراة : استاد بترو سبورت

حكم المباراة : علي صباح عداي