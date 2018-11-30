الذهب يرتفع 0.1% مع تغير طفيف في الدولار

الوئام - وكالات

ارتفع الذهب 0.1% في التعاملات الفورية، اليوم، إلى 1224.21 دولار للأوقية، بينما انخفض سعره في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1229.7 دولار للأوقية، في حين سجل مؤشر الدولار تغيرا طفيفا يوم الجمعة.

وتحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، مع تغير طفيف في الدولار بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إشارات متباينة، بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين، بينما قفز البلاديوم إلى مستوى قياسي.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، المعاملات التجارية، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، غدا السبت، حيث من المتوقع أن تهيمن التوترات التجارية العالمية على الأجندة.

بيد أن ترامب أرسل إشارات متباينة بشأن الاتفاق التجاري لدى توجهه إلى الأرجنتين، يوم الخميس، حيث قال إن اتفاقا قد بات وشيكا لكنه غير متأكد إن كان يريد مثل هذا الاتفاق.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% في التعاملات الفورية إلى 14.32 دولار للأوقية. وزادت الأسعار بنحو 0.7% منذ بداية الشهر إلى الآن.

وارتفع البلاتين 0.4% إلى 813.40 دولار للأوقية، وهو على مسار تسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي بعدما هبط بنحو 3% منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1187.65 دولار للأوقية، بعد أن كان سجل مستوى قياسيا مرتفعا خلال الجلسة عند 1190 دولارا للأوقية.