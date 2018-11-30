الكرملين «يأسف» لقرار ترامب إلغاء اللقاء مع بوتين

موسكو - الوئام:

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، أمس، أن الكرملين “يأسف” لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء لقائه الذي كان مرتقبا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في بوينس آيرس.

وأضاف أن “هذا يعني أن المحادثات حول قضايا دولية وثنائية خطيرة ستؤجل إلى ما لا نهاية”، مؤكدا أنه “في ما يتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه مستعد لإجراء اتصالات مع نظيره الأميركي”.

وألغى الرئيس الاميركي الخميس لقاءه المقرّر مع نظيره الروسي على هامش قمة مجموعة العشرين في الارجنتين بسبب اعتراض خفر السواحل الروس سفنا أوكرانية واحتجاز عدد من البحارة الأوكرانيين.

وكتب ترامب على تويتر “بما أن السفن والبحارة لم يعودوا الى أوكرانيا من روسيا، قرّرت أنّه سيكون من الأفضل لكل الأطراف المعنية أن ألغي اجتماعي الذي كان مقررا سابقا في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين”، وأضاف “أتطلع إلى قمة مفيدة مجددا حين يتم حل هذا الوضع”.