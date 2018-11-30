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بعد هبوط اضطراري

سلاح الطيران الألماني: لا “عمل تخريبي” في طائرة ميركل

سلاح الطيران الألماني: لا “عمل تخريبي” في طائرة ميركل
weam.co/557171
برلين - الوئام:

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استأنفت رحلتها إلى الأرجنتين، للحاق بأعمال قمة العشرين، بعد هبوط اضطراري لطائرتها في مطار (كولونيا بون) غرب ألمانيا.

وذكرت الحكومة، في بيان، أن الطائرة (كونراد ادناور) “ايه 300-340” هبطت اضطراريًا أمس، بسبب “خطأ فني جسيم” حيث تم استبدال الطائرة بأخرى أصغر تابعة للجيش الألماني.

وأضاف البيان أن المستشارة الألمانية ستتوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث ستستقل هناك طائرة تابعة لشركة الطيران الإسبانية (ايبيريا) لتنقلها إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

من جهته، نفى سلاح الطيران الألماني، الجمعة، تقارير إخبارية، تحدثت عن فرضية وجود “عمل تخريبي” وراء الهبوط الاضطراري لطائرة المستشارة الألمانية.

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