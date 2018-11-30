واردات النفط الإيراني إلى آسيا تهوي إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

طهران - الوئام:

أظهرت بيانات حكومية، وأخرى تتبع السفن في طهران، اليوم، أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الإيراني بلغت أدنى مستوى في 5 سنوات، خلال أكتوبر الماضي، حين قلصت الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، مشترياتها بشدة، قبيل عقوبات أمريكية على طهران، دخلت حيز التنفيذ في أوائل نوفمبر الجاري.

ووفقا للبيانات، فإن دول الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، استوردت الشهر الماضي، نحو 762 ألف برميل يوميا من إيران، بانخفاض 56.4% على أساس سنوي.

ويمثل هذا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2013، عندما تسببت حزمة سابقة من العقوبات الأمريكية والأوروبية في تقلص صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بداية من أوائل 2012.

وفي إعادة فرض العقوبات، في الخامس من نوفمبر، على قطاعي الطاقة والشحن، منحت الولايات المتحدة كلا من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وخمس دول أخرى استثناءات تسمح لهم بالاستمرار في شراء النفط الإيراني لمدة 180 يوما إضافيا على الأقل.

وكان أقل انخفاض في واردات الهند من النفط الإيراني، حيث انخفضت 0.2% فقط مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي إلى 466 ألفا و400 برميل يوميا.

ووفقا لمحللين في قطاع الطاقة، فإن معظم شركات التكرير الهندية زادت مشترياتها من إيران قبيل العقوبات الأمريكية، حيث كانت إيران تمنح شحنا شبه مجاني ومددت فترات الائتمان، بيد أن واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران هبطت إلى صفر% للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر.

وهوت واردات اليابان من النفط الإيراني بنسبة 71% إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 48 ألفا و33 برميلا يوميا الشهر الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات وزارة التجارة الإيرانية، اليوم الجمعة.

وتتجه واردات اليابان من النفط الإيراني إلى الهبوط لصفر، للمرة الأولى منذ يوليو 2012، عندما كبح مشترو الخام اليابانيون مشترياتهم، لعدم التعرض لعقوبات من الاتحاد الأوروبي استهدفت قطاع التأمين.

ووفقا لبيانات رفينيتيف، لم تستورد اليابان أي كميات من الخام من إيران بعد الشحنة الأخيرة التي جرى شحنها في أوائل أكتوبر الماضي.

ومن المرجح أن تبقي كوريا الجنوبية وارداتها من النفط الإيراني عند صفر، حتى نهاية العام، وتستأنف الشحنات من يناير المقبل، وفقا لما ذكرته مصادر في القطاع في منتصف نوفمبر الجاري.

فيما انخفضت واردات الصين من الخام الإيراني بنسبة بلغت 64% في أكتوبر الماضي إلى 247 ألفا و200 برميل يوميا.