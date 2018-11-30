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بسبب تسرب للغاز

الصين: مقتل 23 في انفجار بشركة كيماويات

الصين: مقتل 23 في انفجار بشركة كيماويات
weam.co/557181
واس - الوئام:

قتل 23 شخصًا وأصيب 22 هذا الأسبوع في مدينة تشانغ جياكو بإقليم خبي، إثر تسرب غاز قابل للاشتعال في مصنع، حسبما قالت شركة (كيم تشاينا) في بيان اليوم.
وأوضحت، أن غاز كلوريد الفينيل تسرب خلال عمليات الإنتاج في المصنع، مما أدى لاندلاع حريق تسبب في انفجارات أحرقت شاحنات ومباني.
وفي بيان نشر بموقعها على الإنترنت، اعتذرت الشركة عن الحادث وذكرت أنه يعكس مشاكل خطيرة في أنظمتها لإدارة السلامة. ومن المقرر أن تستضيف مدينة تشانغ جياكو، التي تقع على بعد نحو 156 كيلومترًا شمال غرب بكين، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية مع العاصمة عام 2022.

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