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مزود بأجهزة استشعار

شركة برازيلية تصمم “فستان الاحترام” للحد من التحرش الجنسي

شركة برازيلية تصمم “فستان الاحترام” للحد من التحرش الجنسي
weam.co/557186
الوئام - وكالات

ابتكرت شركة برازيلية، رداء نسائيا، مزودا بأجهزة استشعار، لرصد “اللمس غير المرغوب”، على أجساد الفتيات والسيدات.

وصممت وكالة “أوغيلفي”  للإعلانات، الرداء، ضمن مشروع يحمل اسم “فستان الاحترام”، والذي أطلقته شركة المشروبات الغازية العالمية “شويبس”، لمواجهة ارتفاع حالات التحرش الجنسي في البرازيل.

وأرسلت وكالة “أوغيلفي” 3 نساء يرتدين الفستان الذكي، إلى أحد الملاهي الليلية في ساو باولو في البرازيل، بغرض تسجيل عدد مرات تعرضن للمس غير مرغوب، وذلك على مدار 4 ساعات تقريبا.

وأظهرت البيانات التي جمعها الثوب الحساس للمس، أن النساء تم لمسهن 157 مرة، على مدار ثلاث ساعات و47 دقيقة، أي أكثر من 40 مرة في الساعة الواحدة.

كما بينت أجهزة الاستشعار في “الفستان”، أن النساء تعرضن للمس حول الخصر، والكتفين، والذراعين، وكذلك على الأرداف والفخذين.

ووفقا لمسح أجري عبر الإنترنت، أجرته المنظمة النسائية غير الحكومية “ثينك أولغا”، فإن هناك نحو 86% من النساء في البرازيل يتعرضن للتحرش في الحانات أو النوادي.

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