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منذ القرن 19

“2018” رابع أكثر الأعوام الماضية سخونة.. و”2019″ ليست مبشرة

“2018” رابع أكثر الأعوام الماضية سخونة.. و”2019″ ليست مبشرة
weam.co/557191
جنيف - الوئام:

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في جنيف، أمس، أن الأعوام الأربعة الماضية كانت هي الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل العالم درجات الحرارة منتصف القرن التاسع عشر، وحسب البيانات الأولية للمنظمة، فإن عام 2018 الذي يقترب من نهايته كان هو أكثر هذه الأعوام الأربعة سخونة.

وأعلنت المنظمة أن السنوات العشرين الأكثر سخونة كانت ضمن السنوات الـ 22 الماضية، متوقعة ألا يكون عام 2019 مبشرا، فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة التي يعزوها الخبراء إلى ظاهرة التغير المناخي التي يتهم الإنسان بالتسبب فيها، حيث يتوقع خبراء المنظمة حدوث ظاهرة النينو المناخية باحتمال نسبته 75 إلى 80% خلال الشهور الثلاثة القادمة.

وتؤدي هذه الظاهرة التي تحدث كل بضعة أعوام لموجات جفاف في المناطق المدارية وتخفض قدرة الغابات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، لذلك تتوقع المنظمة أن يكون عام 2019 أكثر حرارة إذا تخللته هذه الظاهرة. 

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