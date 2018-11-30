أطباء لوزير الصحة: الأرقام ومراكز الاتصال قشور وديكورات لاتحل مشاكل وزارتك

الوئام - متابعات

انتقد المشرف على البورد السعودي للطب النفسي بمنطقة عسير، النقص الدائم في أدوية Concerta لعلاج الأطفال، رغم الحاجة الماسة إليها، مشددا على أهميتها البالغة في علاج حالات اضطراب السلوك لدى الأطفال.

وناشد الدكتور سعيد عبد الوهاب عسيري، استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج، و المشرف على البورد السعودي للطب النفسي بمنطقة عسير، عبر سلسلة تغريدات على “تويتر”، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قائلا: “يا وزير الصحة حفظك الله، الأرقام والمؤشرات والبرامج والتطبيقات ومراكز الإتصال ماهي إلا قشور وديكورات خارجية ولا تحل أصل المشاكل، بل تحاول ترقيع الأخطاء حتي لا تكثر الشكاوي، وبالتالي إرضاء الوزير من جهة، وإيهام الناس بأن هنالك عمل من جهة أخرى”.

وروى استشاري الطب النفسي واقعة شهد هو عليها: ” من الطرائف المبكية اتصلت شخصيا ب ٩٣٧ للإبلاغ عن عدم توفر دواء مهم جدا للأطفال وهو Concerta بجميع تركيزاته وأن هنالك الكثير من الأطفال الذين لا يتحملون توقفه، وغير موجود أيضا في الصيدليات الخاصة. جائني اتصال نهاية اليوم يقول وفرنا لإبنك العلاج وهو في التموين الآن تعال لإستلامه”.

واستطرد: “حاولت أفهمه أنني أنا الطبيب وأريد العلاج لمرضاي وللمستشفى الذي أعمل فيه، كون العلاج مقطوع من فتره طويلة، ما رضي يفهم، كل كلامه تعال استلم علاجك علشان أقفل الشكوى، قلت قفل الشكوى وأسأل الله أن يلطف بحال المرضى”.

وفي السياق ذاته، تضامن عدد من الاطباء، مع شكوى الدكتور سعيد عسيري، وقال الدكتور ياسر عمار الدباغ، طبيب علوم الأعصاب وعلم نفس الطفل والتحليل النفسي: ” مأساة هذه الأدوية، وربما كان Concerta أعظم وأكبر مثال (الانقطاع المتكرر في تواجده بدأ قبل ثلاث سنوات وفترات الانقطاع تستمر بالأشهر)، كان من الممكن لأثرها أن يكون أعظم بكثير إن تيسر حصول الغالبية مما يقارب 10% من أطفالنا (ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه) عليه”.

فيما علق الدكتور نادر الرحيلي، أستاذ الطب النفسي المساعد واستشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وكيل كلية الطب للشؤون التعليمية و الجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، قائلا: “وأزيد على ذلك د.ياسر أن المتوفر (إن توفر) هي عائلة وحيدة من الأدوية بالإضافة للستراتيرا و عدم توفر خيارات أخرى من نفس العائلة و تنوعها من ناحية التركيب و طريقة أخذ العلاج ناهيك عن عدم توفر عائلة كاملة من الأدوية في المملكة”.

من جانبه، حذر الدكتور شليويح العنزي، استاذ مساعد واستشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، في تعليقه، قائلا: “ما أخشاه هو أن تصبح الخطة العلاجية مبنية على الدواء المتوفر أكثر من كونها مبنية على أحدث التوصيات العلاجية”.