مكاسب النفط ستتقلص في 2019 بفعل تباطؤ الطلب وتخمة المعروض

الوئام - وكالات

أظهر استطلاع للرأي، اليوم، أن محللي قطاع النفط يزدادون تشاؤما، بشأن آفاق زيادة الأسعار، العام المقبل، حيث أن هناك ضبابية تكتنف الطلب في الوقت الذي يزيد فيه المعروض بسرعة خطيرة على الرغم من أن الأسواق تتوقع من منظمة “أوبك” خفض إنتاجها.

وتوقع مسح شمل 38 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أجرته “رويترز” أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 74.50 دولار للبرميل في 2019 مقارنة مع 76.88 دولار في توقعات الشهر الماضي.

وحسب التكهنات سيبلغ متوسط سعر خام برنت 73.20 دولار للبرميل في عام 2018، وهو ما يتفق إلى حد كبير مع متوسط السعر الذي سجله الخام منذ بداية العام عند 73 دولارا للبرميل.

كما جاءت توقعات بأن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف 67.45 دولار للبرميل في 2019 مقارنة مع 70.15 دولار، في استطلاع سابق، وبلغ متوسط سعر الخام نحو 66.40 دولار للبرميل منذ بداية العام إلى الآن.