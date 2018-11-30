أوكرانيا تمنع دخول البالغين الروس خوفا من غزو شامل

الوئام- وكالات

قررت أوكرانيا، اليوم الجمعة، منع البالغين الروس من دخول أراضيها في خطوة اتخذت في ظل حالة الطوارئ بعد أن أطلقت روسيا النار يوم الأحد على ثلاث سفن أوكرانية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم واحتجزتها.

وأعلنت أوكرانيا، أن قرار منع الدخول ينطبق على الرجال الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما.

وقال مسؤول كبير في جهاز أمن الدولة الأوكراني، إن بلاده تبحث ما إذا كانت سترد “بالمثل” على الحادث الذي وقع يوم الأحد في البحر الأسود.

وقبل إعلان أوكرانيا قرار منع الدخول، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الأرجنتين، تعبيرا عن رفض واشنطن للسلوك الروسي في المواجهة البحرية مع أوكرانيا، وقوبل إجراء ترامب بالاستحسان في كييف.

وقال الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، حال الإعلان عن قرار منع البالغين الروس من الدخول إنه إجراء مهم لمنع غزو شامل.

وتحدث بوروشينكو عن استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا ثم ضمها في عام 2014 ثم دعمها لانفصاليين موالين لها في شرق أوكرانيا.

وقال بوروشينكو: “هذه إجراءات لمنع روسيا الاتحادية من تشكيل مفارز جيوش خاصة هنا، هي في الحقيقة ممثلة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية”.

وأضاف أن ذلك أيضا من أجل أن لا نسمح لهم بتنفيذ العمليات التي حاولوا تنفيذها في عام 2014.