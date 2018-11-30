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تصريحات وزارة الخارجية

السودان: زيارة نتنياهو شائعة.. نحن لا نعرفه

السودان: زيارة نتنياهو شائعة.. نحن لا نعرفه
weam.co/557207
الخرطوم - الوئام:

رفض السودان تقارير انتشرت عبر وسائل إعلام عبرية، عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الخرطوم.

وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية، أسامة فيصل، خلال تصريحات للصحفيين، إن الوزارة مؤسسة رسمية، وليست قناة إعلامية، حتى ترد على ما يترد في وسائل الإعلام.

وأشار فيصل إلى أنه ليس هناك شيء “يستحق التعليق”، مضيفا “موقف السودان تجاه إسرائيل ثابت ولن يتزحزح”.

وكان نتنياهو أعلن، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التشادي، الأحد الماضي، اعتزامه زيارة دول عربية أخرى لا تقيم إسرائيل معها علاقات دبلوماسية.

وفور تصريح نتنياهو، تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تكهنات عن وجهات سفره، وكان من بينها السودان.

يذكر أن الرئيس التشادي إدريس ديبي أبدى استعداده للتوسط بين تل أبيب والخرطوم، قبل أن تزعم وسائل الإعلام العبرية أن مبعوثا من وزارة الخارجية اجتمع سرا قبل عام في تركيا، مع مسؤولين في الحكومة السودانية تمهيدا لعلاقات دبلوماسية رسمية علنية بين البلدين.

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