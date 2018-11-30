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بمحافظتي جبل لبنان والبقاع

“الملك سلمان” يوزع حقائب مدرسية وكسوة على الطلاب والطالبات السوريين

“الملك سلمان” يوزع حقائب مدرسية وكسوة على الطلاب والطالبات السوريين
weam.co/557222
واس - الوئام:

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, بتوزيع 1,933 حقيبة مدرسية و 1,540 كسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

شمل التوزيع مدرسة بشامون الرسمية المتوسطة المختلطة، ومدرسة قرعون المتوسطة الرسمية، ومدرسة جب جنين المتوسطة الرسمية المختلطة، وثانوية غزة الرسمية في محافظتي جبل لبنان والبقاع، وذلك ضمن 6 محطات متتالية.

وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.

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