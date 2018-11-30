معرض الصقور والصيد السعودي يطلق جوائز إعلامية بـ85 ألف ريال

الوئام- متابعات

يطلق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الأولى، التي ستنطلق بالرياض في الفترة من 4 – 8 ديسمبر المقبل، عدة جوائز للأداء الإعلامي المتميز، والتي تخصص لأفضل التقارير والتغطيات والصور الصحفية، بالإضافة إلى مساهمات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتناول فعاليات المعرض خلال أيامه الخمسة.

وتتنوع جوائز المعرض التي يبلغ إجمالي قيمتها 85 ألف ريال، بين أفضل تقرير وأفضل صورة صحفية، بالإضافة إلى أفضل سناب شات أو تغريدة، كما استحدث المعرض جائزة “الصقار الصغير”، والتي خصصها للمشاركين الصغار تحت سن 15 سنة، حيث تبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى الدروع التذكارية.

وتهدف الجوائز إلى إبراز معرض الصقور والصيد السعودي في وسائل الإعلام المختلفة، وتحفيز تلك الوسائل والصحفيين على الابتكار والإبداع في تناول المعرض والجهة المشرفة عليه، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الإعلامي بتربية واقتصاديات الصقور، كما تهدف الجوائز إلى إبراز الدور الحيوي الذي يقوم به نادي الصقور السعودي على مستويات إعلامية مختلفة.

وجاءت فئات الجوائز كالتالي:

30 ألف ريال لأفضل تقرير صحفي

20 ألف ريال لأفضل صورة صحفية

15 ألف ريال لأفضل سناب

10 آلاف ريال لأفضل تغريدة

10 آلاف ريال جائزة الصقار الصغير

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