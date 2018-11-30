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إعلامية سعودية تفتح النار على الممثلة المصرية رانيا يوسف.. والسبب!

إعلامية سعودية تفتح النار على الممثلة المصرية رانيا يوسف.. والسبب!
weam.co/557257
الوئام- متابعات
شنت الإعلامية السعودية سهى الوعل، هجوما عنيفا على الممثلة المصرية رانيا يوسف، عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وفتحت الإعلامية السعودية، النار على الفنانة المصرية، بسبب إطلالتها في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، مساء أمس الخميس، بدار الأوبرا المصرية، معتبرة أن فستانها الذي ارتدته هو انتهاك للآداب العامة والأخلاق، وطالبت بإحالتها للتحقيق.
وقالت في تغريدتها: “ما فعلته رانيا يوسف على سجادة حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليس إثارة للجدل، بل جريمة يُطلق عليها انتهاك الآداب العامة والأخلاق وعليه يجب أن تُحال هي ومن سمح لها بالمرور بهذا الشكل للتحقيق.. أعتذر على “دناءة” الصور”.

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