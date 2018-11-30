التعليقات: 0

انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس

انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس
weam.co/557266

انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين، منذ قليل، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبدأ الرئيس الأرجنتيني الجلسة قائلا إن “جوهر قمة العشرين هو احترام الاختلافات ونريد أن نتجاوز الخلافات على أسس الحوار.”

وأضاف، في كلمته، أن الأرجنتين تأمل في “وضع أسس لتجاوز الخلافات بيننا، والتحديات العالمية تحتم علينا العمل بشكل جماعي لحلها”.

وأكد الرئيس الأرجنتيني أن “هناك فرص للتقدم رغم التحديات على مختلف المستويات، وأن الحلول تكمن في الحوار فيما بيننا”.

وأوضح أن القمة ستناقش الاستقرار المالي والتجارة الدولية، كما تتطرق لقضايا المناخ والبنية التحتية.

وشدد رئيس الأرجنتين على أن “بالحوار نستطيع بناء مستقبل مشرق نقضي فيه على الفقر”.

روابط ذات صلة

رئيس الأرجنتين في قمة العشرين: نريد أن نتجاوز الخلافات على أسس الحوار

رئيس الأرجنتين في قمة العشرين: نريد أن نتجاوز الخلافات على أسس الحوار

فيديو.. ولي العهد السعودي وقادة العالم في صورة جماعية قبيل قمة العشرين

فيديو.. ولي العهد السعودي وقادة العالم في صورة جماعية قبيل قمة العشرين

صور .. ولي العهد في لقاءات ودية مع رؤساء وفود مجموعة العشرين

صور .. ولي العهد في لقاءات ودية مع رؤساء وفود مجموعة العشرين

أوكرانيا تمنع دخول البالغين الروس خوفا من غزو شامل

أوكرانيا تمنع دخول البالغين الروس خوفا من غزو شامل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>