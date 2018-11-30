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بعد فوزه على النفط

سداسية الذهاب والإياب تؤهل الهلال إلى دور ربع النهائي

سداسية الذهاب والإياب تؤهل الهلال إلى دور ربع النهائي
weam.co/557275
إبراهيم آل صالح - الوئام:
تغلب فريق الهلال على مضيفه فريق النفط العراقي بنتيجة 2-0 “6-0 مجموع مباراتي الذهاب و الإياب”، وذلك ضمن مباريات كاس زايد للأندية الأبطال دور الـ16 على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل العراقية.
ودخل الفريق الهلالي ضاغطا على مرمى الفريق العراقي، وفي الدقيقة الـ9 تحصل الهلاليون على ركلة جزاء قام بتنفيذها محمد كنو، ولكنه أضاعها وبعدها بثلاثة دقائق قام قوميز بتسجيل أولى أهداف الفريق الهلالي، ليواصل الهلال ضغطه من زمن الشوط الأول وفي الدقيقة الـ30، أضاف كارلوس إدواردو ثاني أهداف الهلال، في الدقيقة الـ35 تحصل النفط العراقي على ركلة جزاء قام بتنفيذها محمد داود، ولكنه أضاعها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأزرق بهدفين دون رد.
في الشوط الثاني، واصل الأزرق ضغطه على مرمى الفريق العراقي وبالدقيقة الـ52 تدخل ليث تحسين لاعب النفط تدخل قوي على لاعب الفريق الهلالي سالم الدوسري، حيث اشهر الحكم البطاقة الحمراء في الوجه اللاعب العراقي خرج سالم الدوسري، مصابا وحل مكانه زميله نواف العابد، واصل الفريق الهلال ضغطه حتى نهاية اللقاء ليتأهل الهلال رسمياً إلى دور ربع النهائي.

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