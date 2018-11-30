رئيس الأرجنتين في قمة العشرين: نريد أن نتجاوز الخلافات على أسس الحوار

الوئام- متابعات

أكد الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، إننا نريد أن نتجاوز الخلافات على أسس الحوار، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية بحاجة إلى حلول عالمية.

وأضاف في كلمته الافتتاحية لأعمال قمة العشرين، المنعقدة في بوينوس أيرس، اليوم الجمعة، أنه بالحوار نستطيع بناء مستقبل نقضي فيه على الفقر، لافتًا إلى أن هناك فرص للتقدم رغم التحديات على مختلف المستويات.

وأوضح الرئيس الأرجنتيني، أن القمة ستتطرق إلى قضايا المناخ والبنية التحتية، وسنبحث مسائل التجارة الدولية والاستقرار المالي، موضحًا أن التحديات العالمية تحتم علينا العمل بشكل جماعي لحلها.