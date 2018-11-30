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في 26 مدينة ومحافظة

وقت اللياقة يشارك هيئة الرياضة في اليوم العالمي للمشي

وقت اللياقة يشارك هيئة الرياضة في اليوم العالمي للمشي
weam.co/557296
الرياض - الوئام :

انطلقت فعاليات اليوم العالمي للمشي التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في 26 مدينة ومحافظة بالمملكة. وقطع المشاركون مسافة 2 كيلو متر في منتزه الملك عبدالله في الملز بمدينة الرياض.

وهيأت شركة وقت اللياقة الراعي الرسمي في الفعالية مدربين مختصين في اللياقة البدنية لإجراء حركات الإحماء للمشاركين قبل انطلاق الفعالية في كافة المدن المشاركة لتفادي الإصابات ولنشر ثقافة الإحماء والتدريبات الصحيحة قبل مزاولة أي رياضة ، كما قدمت بطاقات دخول مجانية لأكثر من 1000 مشارك ومشاركة في مراكز وقت اللياقة .

الجدير بالذكر ان عدد من الجهات الحكومية شاركت في الفعالية من الدفاع المدني والشرطة ووزارة الصحة.

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