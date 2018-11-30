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احتجاجا على العنف تجاه أقلية الروهينجا

باريس تسحب لقب “مواطنة شرف” من زعيمة ميانمار

باريس تسحب لقب “مواطنة شرف” من زعيمة ميانمار
weam.co/557305

قررت عمدة مدينة باريس آن هيدالغو، سحب لقب “مواطنة الشرف” من زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي احتجاجا على العنف حيال أقلية الروهينجا المسلمة.

وقالت متحدثة باسم عمدة مدينة باريس الجمعة: “بالنظر إلى الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان التي لوحظت في بورما والعنف والاضطهاد الذي ارتكبته قوات الأمن البورمية ضد أقلية الروهينجا ووصفته الأمم المتحدة بالإبادة، فإن رئيسة بلدية باريس ستقترح سحب لقب مواطنة الشرف التي منحت عام 2004 لأونج سان تشي”.

وسيصبح الإجراء رسميا في الاجتماع المقبل لمجلس باريس الذي يبدأ في العاشر من ديسمبر.

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