منظمات حقوقية خليجية ودولية تطالب بريطانيا برفع شكوى ضد فساد القضاء القطري

متابعات - الوئام

طالبت الرابطة الخليجية للحقوق والحريات وزارة الخارجية البريطانية برفع شكوى ضد السلطة القضائية القطرية وتطالبها بتحقيق العدالة، في قضية اغتصاب وقتل معلمة بريطانية في الدوحة بوحشية قبل سنوات وتخفيف الحكم على الجاني القطري من الإعدام إلى 5 سنوات.

وأعلنت الرابطة وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية بشن حملة دولية للمطالبة بحق لورين، وللحصول على حكم عادل بعد مقتلها الوحشي.

تعود تفاصيل القضية الشهيرة إلى العام 2013، بعدما أدين الجبر بطعن معلمة لغة إنجليزية بالمدرسة الابتدائية، تدعى لوراين باترسون، البالغة من العمر 24 عاما، حتى الموت، وأحرق جسدها وألقى بجثتها في الصحراء، وعثرت الشرطة على رفاة جثة الفتاة بالصحراء، وسكين ما زال مغرسا في قفصها الصدري، وتم التعرف عليها فقط من خلال الحمض النووي.

وأدين الجبر في الأصل وحكم عليه بالإعدام لكن تم تخفيف الحكم إلى عشر سنوات، وقد تم الآن خفضه إلى خمس سنوات فقط من قبل محكمة الاستئناف القطرية يوم الاثنين.

وقالت الأم أليسون باترسون (53 عاما): “أنا مدمرة في هذا الخبر الأخير. هذا يعني أنه سيخرج قريباً. أين العدالة في ذلك؟ “لقد غيروا الحكم من الموت إلى الحياة حتى بعد 10 سنوات، ثم أعطوه حكما بالبراءة عندما حكموا عليه بـ5 سنوات فقط كيف هذا.. الأمر لا يصدق”.

وأضافت: “أشعر بالدمار لأنهم يعتقدون أن موت لورين لا شيء كما هو قطري وفوق كل الآخرين. يمكن أن يوزعوا أحكام الإعدام على غير القطريين وأن ينفذوها ، فلماذا لا ينطبق ذلك على لورين.

وتابعت “هذا النظام القضائي هو مهزلة مطلقة سوف ألتقي بالسفير البريطاني والمحامي الخاص بي في وقت لاحق. سأستأنف هذا”.

ودعا أصدقاء العائلة وزارة الخارجية إلى بذل المزيد من الجهد – لا سيما وأنهم كانوا صاخبين جدًا فيما يتعلق بـ “الجاسوس” المفرج ماثيو هيدجز.

قالت بال ميراندا سيسيل: “نريد العدالة. كل ما تستحقه. سوف يتم الطعن فيه ونأمل أن نحصل على بعض العدالة.”

وقالت شقيقة لورين في جورجيا: “إلى أي مدى ستذهب قطر لحماية قطر! يجب أن تخجل قطر من نفسها!!”