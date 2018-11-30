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وزير خارجية إيطاليا يستدعي السفير المصري فيما يتعلق بمقتل ريجيني

وزير خارجية إيطاليا يستدعي السفير المصري فيما يتعلق بمقتل ريجيني
weam.co/557308

استدعى وزير خارجية إيطاليا السفير المصري، اليوم، مطالبا بالتحرك سريعا لمحاكمة المسؤولين عن مقتل الباحث جوليو ريجيني.
وجاء في البيان “عبر الوزير (إنزو) موافيرو عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق”، وأضاف أن هناك “عدم ارتياح” في روما فيما يتصل بتطور القضية.

وكان مجلس النواب المصري، اليوم الجمعة، قد رد على الأنباء المتداولة في إيطاليا المتضمنة تعليق العلاقات البرلمانية الإيطالية مع نظيرتها المصرية، بشأن تطورات جديدة في حادث مقتل المواطن الإيطالي ريجيني.

وأعرب مجلس النواب المصري، في بيان له، “عن أسفه لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات”، مؤكدًا “التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لا سيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة”.

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