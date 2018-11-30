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فرانس برس: العالم يرحب بالأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين

فرانس برس: العالم يرحب بالأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين
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سلطت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، الضوء على مشاهد ترحيب قادة العالم بوليّ العهد، الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- خلال افتتاح قمة مجموعة الـ20 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وبدأت الوكالة في تقرير خبري بالإشارة إلى المصافحة الحارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد، وتبادلهما الابتسامات العريضة والشد على الأيدي خلال التقاط الصورة الجماعية لزعماء أكبر الاقتصادات في العالم.

كما ركزت على مشهد الأمير وهو يتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنته إيفانكا، ومصافحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل بدء القمة التي تستمر يومين.

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