إعلام العالم يبرز ضحك “الهاي فايف” بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبوتين

متابعات - الوئام

أبرزت وسائل الإعلام العالمية بشغف كبير واهتمام بالغ، الجمعة، المصافحة الحارة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين في بوينس آيرس.

ونشرت قناة “NBC NEWS”، الفيديو لبوتين والأمير محمد بن سلمان، بعنوان “عناق وضحك بين الرئيس الروسي والأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين في الأرجنتين”.

أما صحيفة “الإندبندنت” فنشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لمصافحة بوتين والأمير محمد بن سلمان، تحت عنوان “بوتين ومحمد بن سلمان.. عناق وضحك في قمة العشرين.

بي بي سي نيوز هي الأخرى أبرزت اللقطة ونشرت الفيديو عبر موقعها وحساباتها، تحت عنوان: “هاي فايف بين محمد بن سلمان وبوتين”.

ولم تفوت وكالة “رويترز” العالمية هذه الفرصة ونشرت الفيديو على صفحتها في تويتر وكتبت عنوان “بوتين والأمير محمد بن سلمان يتبادلان الضحكات في قمة العشرين”.