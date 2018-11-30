اعتمد نادي الصقور السعودي 15 محاضرة وورشة عمل في معرض الصقور والصيد السعودي، الذي ينطلق خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل في العاصمة الرياض.

البرنامج الحافل للمعرض، الذي تشارك فيه 250 جهة من 20 دولة، تضمن دورات طبية متخصصة مثل الإسعافات الأولية لحوادث وإصابات الصقور في المقناص، وأهم أمراض الصقور الموجودة في المملكة وطرق الوقاية منها، والتشريح الوظيفي للجهاز التنفسي في الصقور، أمراض الجهاز التنفسي بالصقور وعلاجاتها، التسمم في الحياة البرية (علاجه وطرق الوقاية منه)، أمراض الهجن التناسلية ونقل الأجنة، وإدارة قطعان الصيد وصحتها في المحميات، وطرقاً وأفكار لحماية وإدارة صيد الحبارى، والطرق العلمية لرفع كفاءة الهجن في السباق وأضرار الممارسات العشوائية لملاك الهجن، وغيرها من الدورات التي يقدمها أطباء من داخل المملكة وخارجها.

ويأتي تنظيم معرض الصقور حرصا من القيادة الرشيدة وسعيا منها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة، والتعريف بالتراث والهوية الوطنية للمملكة، ونقلها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى إبراز هواية الصيد والتعريف بها، ودفع الحراك الثقافي والترفيهي بالمجتمع، فضلاً عن إيجاد منصة تواصل بين الهواة والمحترفين لتطوير هواية صيد الصقور، حيث تتضمن أجندة المعرض فعاليات متنوعة تستهدف الزوار من العائلات والمتخصصين، مثل فعالية (سؤال وجواب) مع الصقارين، وفعالية استراتيجيات الصيد بالصقور وعلاقتها بانحصار أعداد الطيور، الصقارة في أمريكا من الإنتاج إلى الصيد، وورشة عمل تتضمن تقييماً لتجارة الصقور واستخدامها في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للوائح اتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس).